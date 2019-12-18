طالبة تلقي بنفسها في النيل من فوق كوبري اخميم خوفا من عقاب والدها

حاولت طالبة بالثانوي التجاري الانتحار بإلقاء نفسها في النيل من فوق كوبري أخميم بسوهاج، خوفا من عقاب والدها لعلمه بغيابه المتكرر عن المدرسة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج من إدارة شرطة النجدة بقيام فتاة بإلقاء نفسها بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

وانتقل إلى مكان الواقعة، مساعد مدير الأمن ومأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين قيام "جهاد. ن. م" 17 عاما طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج، وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، بإلقاء نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها.

تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وورد تقريرها يتضمن إصابتها بجرح قطعي أسفل الوجه وكدمة بالجانب الأيمن، بسؤال المذكورة قررت بقيامها بالإقدام على الانتحار خشية من عقاب والدها لعلمه بغيابها المتكرر عن المدرسة، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.