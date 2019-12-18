أطلق الاتحاد الفلكي الدولي أسماء فلسطينية على كوكب ونجم للمرة الأولى؛ حيث أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، اعتماد كوكب ونجم خارج المجموعة الشمسية بأسماء فلسطينية بشكل رسمي، حيث سيتم استخدام الأسماء من كافة دول العالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفقا للوكالة؛ جاء هذا الاعتماد بعد حملة وطنية فلسطينية قادتها الجمعية الفلكية الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي ومركز أبحاث الفلك والفضاء والمؤسسات الشريكة ضمن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الفلكي الدولي.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحملة الوطنية الفلسطينية داود طروة أن عشرات الأسماء في عملية التصويت تنافست وحصل اسم يبوس على أعلى نسبة تصويت لاسم الكوكب واسم موريا على أعلى نسبة تصويت لاسم النجم، وهي أسماء قديمة لمدينة القدس.

وأضاف أن الكوكب الذي سيطلق عليه يبوس هو كوكب خارج المجموعة الشمسية، وهو عبارة عن عملاق غازي يدور حول نجم من النوع G، وتبلغ كتلته 1.34 ضعف كتلة المشتري، ويستغرق 1.2 يوم لاستكمال دورة واحدة حول نجمه، ويبعد عنه مسافة 3.4 مليون كم. وتم الإعلان عن اكتشافه عن طريق تلسكوبات HATNET في مرصد فريد لورنس في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 ، والنظام التابع له يبعد عن الكرة الأرضية مسافة 1202 سنة ضوئية وعدد النجوم في النظام 1 وعدد الكواكب 1 واسم النظام HAT-P-23 .