قال عالم الفضاء العالمي الدكتور فاروق الباز إنه أطلق على أحد الأودية في كوكب المريخ اسم "وادي القاهرة"، وكشف الباز عن معلومة جديدة خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" أن المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي حينما أنشآ مدينة القاهرة كانا يبحثان لها عن اسم واستعانا بعالم فلك فنظر ورأى كوكب المريخ في صعود وكانوا يلقبونه بالكوكب القاهر وأن هذا العالم قال لجوهر الصقلي "القاهر في صعود ولعل هذه المدينة تُسمى القاهرة".

وعرضت ريهام إبراهيم صورة للباز مع الدكتور مجدي يعقوب معلقة عليها "صورة عظيمة لقامات كبيرة وصورة فيها نجاح وانتصار وفخر الصناعة المصرية"، وعلق الباز عليها أنه على صداقة مع العالم الكبير مجدي يعقوب منذ سنوات طويلة وأنهم التقطوا هذه الصورة في مكتبة الإسكندرية.

وأثنى الباز على دور والدته في حياته، وأنها كانت السبب فيما وصل إليه هو وأشقاؤه الذين احتلوا أعلى المناصب، لافتًا إلى أنها لم تتلقَ أي تعليم ولكنها علمتهم وأثرت في شخصياتهم.

وتحدث الباز عن بناته، مشيرًا إلى أن لديه 4 بنات "أمينة وثرية وكريمة وفيروز"، لافتًا إلى أن اثنتين منهما ولدتا في مصر، واثنتين ولدتا في أمريكا وأن لديه 4 حفيدات.