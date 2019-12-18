مهندس سوداني: "جينا مصر لأن العيشة هنا أحسن والشعب المصري جميل"

استقل مهندس معماري سوداني يٌدعى "محمد" التاكسي مع الإعلامي شريف عامر ضمن فقرة التاكسي في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال المهندس السوداني إنه يقيم في مصر برفقة أسرته منذ عامين وأنه انتقل لمصر ليستكمل أبنائه الدراسة مضيفًا: "سبنا السودان أيام المشاكل وارتفاع الأسعار وجينا هنا لأن العيشة هنا أحسن شوية".

بينما أبدت زوجته سعادتها لوجودها في مصر: "مبسوطين في مصر والشعب المصري جميل خالص وحلوين جدًا بأمانة والطباع متشابهة والنيل فينا وفيهم".

الثقافة السودانية مشابهة للثقافة المصرية

ولفت المهندس السوداني إلى أن أبنائه يدرسون في مدارس سودانية تقدم المناهج السودانية في مدرسة بمنطقة الدقي، مضيفًا: "الأوضاع ماشية كويسة والأمور ماشية كويسة الحمد لله".

وقال إنه يعمل في مجال التجارة ويصدر المنتجات المصرية للسودان: "الموبيليا والأجهزة الكهربية والفواكه" ويستورد بعض المنتجات السودانية لمصر: "السمسم والصمغ العربي والكركديه" لافتًا إلى أن الثقافة السودانية تشبه الثقافة المصرية.

وتابع: "الأجيال القديمة في السودان متربية على محمود عبدالعزيز وعادل إمام وثقافة إن الخير في النهاية لازم ينتصر على الشر، لكن دلوقتي الأجيال الجديدة غيرت ده في عبده موتة وحبيشة والدنيا بقت بايظة".