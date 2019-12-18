تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

- تستكمل محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بسوهاج والمتهم فيها 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

- يعقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، أولى لقاءته التعريفية وذلك بمحافظة الفيوم.

- ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "دور الإعلام في تعزيز قضايا المرأة".

- ينظم مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية السيمنار السنوي الأول بعنوان «رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية المصريون والعرب»، والذي يستمر لمدة يومين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

- ينظم مركز تحقيق التراث ندوة لطلاب قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان "تحقيق التراث في اللغة العربية".

- تنظم المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حفل ختام مهرجان أفلام الهجرة الدولي لعام 2019 في تمام الساعة الرابعة عصرًا في مقر الهلال الأحمر المصري.

- تنظم الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان "المضافات الطبيعية للأغذية وفرط نشاط الأطفال"؛ تقام الندوة بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بمشاركة العديد من الخبراء وممثلين لمنظمة الصحة العالمية.

- ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض المعماريون الفرنسيون على أرض مصرية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويستمر المعرض حتى الخميس 19 ديسمبر، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالقلعة.

- نظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، عروض أفلام الشباب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط القاهرة.

- يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد فهمي والفنان بدوي مبروك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمركز رامتان في متحف طه حسين.

- تفتتح وزارة العدل، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية بمحافظة قنا وذلك لإجراء التحاليل اللازمة في القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد، والمتمثلة في محافظات أسوان والأقصر بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.

- يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، باليوم العالمي للغة العربية، من خلال ندوة يقيمها المركز بعنوان "دور الترجمة في تطور اللغة العربية"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

- يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية التابع لأوبرا الإسكندرية حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.