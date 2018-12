تشارك سفارة اليونان بالقاهرة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في استضافة فاعليات مهرجان أفلام الهجرة الدولي السنوي (GMFF) في دورته الثالثة.

ويعرض المهرجان أفلامًا تصور الوعود والتحديات التي تحملها الهجرة للأشخاص الذين يتركون موطنهم بحثًا عن حياة أفضل، وتبرز كذلك مساهمات المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة.

ويُعرض فيلمي "Muhammed, the First Name" و"Invisibles"، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمقر المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويقام العرض بحضور السفير "ميشيل خريستوس ديامسيس" سفير اليونان بالقاهرة، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر "لوران دي بوك"، والنجمة ليلي علوي، حيث يقوم كل منهم بإلقاء كلمة موجزة قصيرة، ويعقُب العرض حفل استقبال.