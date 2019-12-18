أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية عام 2018 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

العلاج على نفقة الدولة

بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.6 مليون مريض بتكلفة 8.4 مليار جنيه عام 2018، مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 37.2% في تكاليف العلاج.

القطاع الحكومي

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.

بلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3%.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 95683 سريرا عام 2018 مقابل 96111 سريرا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.

بلغ إجمالي عدد الاطباء 113305 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124871 طبيباً عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 9.3%.

بلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 196686 ممرضا عام 2018 مقابل 191351 ممرضا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.8%.

بلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.6 مليون عام 2018 مقابل 54.2 مليون منتفعا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6%.

بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1464 مركزاً عام 2018 مقابل 1774 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 17.5%.

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2018 مقابل 27 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 3.7%.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريرا عام 2018 مقابل 2561 عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 7.8%.

مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام)

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2018 مقابل 27 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها. 3.7%.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريراً عام 2018 مقابل 2561 عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 7.8%.

القطاع الخاص

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1157 مستشفى عام 2018 مقابل 1094 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35320 سريراً عام 2018 مقابل 35981 سريراً عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 1.8%.

بلغ إجمالي عدد الأطباء 30733 طبيبا (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 26650 طبيبا (بشريين/ اسنان) عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.3%.

بلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 22766 ممرضاً عام 2018 مقابل 20711 ممرضا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 9.9%.