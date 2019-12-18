لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب شخص آخر، في تصادم سيارة نصف نقل لنقل العمالة بأخرى لنقل البضائع، أمام كمين العجيزي بالسادات في المنوفية.

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، موضحا أن الوفيات عددهم 12، بينما أصيب شخص واحد فقط.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، أنه تم نقل 7 وفيات إلى مستشفى السادات بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى حميات منوف.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات، بتصادم سيارة لنقل عمالة بسيارة لنقل البضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات.