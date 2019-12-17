داخل القاعة التي احتضنت العديد من الشباب مختلفي الجنسيات، ورغم الحالة الرسمية الكبيرة التي سيطرت على الأوضاع، إلا أنّ ذلك لم يمنع الرئيس عبدالفتاح السيسي من كسر الروتين كعادته، بإضفاء الابتسامة والسعادة بين الحضور، ليمازح أحد شباب تنسيقية الأحزاب المشاركين في لقائه المفتوح بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ.

"يا محمد انت دلوقتي بقيت في الحكومة، خلي بالك".. ببساطة ومرح قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، قبل أن يطرح سؤاله الخاص بـ"طموح القيادة السياسية من الكم الكبير من الشباب مختلفي الخلفيات السياسية في موقع نواب المحافظين، وتوقع المواطنين لذلك"، ليكشف أنّه كان بين صفوف المعارضين خاصة خلال التعديلات الدستورية الأخيرة، ليمازحه السيسي من جديد بقوله: "يعني انت معارض يا محمد؟"، لتعلو ضحكات الحضور في القاعة.

موسى: تولي الشباب لمناصب نواب المحافظين حدث العصر وتجربة جديد مهمة في مصر

وجد "موسى" مزاح السيسي معه ينم عن تواضع وقرب من الرئيس مع المسؤولين والمواطنين، قائلا: "يعني الريّس بيقول إحنا مش جايبنكوا تسكتوا، بالعكس كل واحد يتكلم ويقول رأيه لكن بطرح موضوعي ورؤية بناء على علم ومعرفة، لأن الاختلاف يثري الوطن، ومصر لها تاريخ كبير في التنوع والمزج بين الحضارات المتعددة، لذلك يجب أن يكون لدى المواطن رؤية للحلول والمشاكل".

وأكد عضو تنسيقية الأحزاب، لـ"الوطن"، أنّ وجود نحو 10 نواب للمحافظين من خلفيات سياسية متنوعة، حدث جديد وتجربة مهمة، كونه موقع تنفيذي يتطلب رؤية وطموح، ما يجعل الكثير من المواطنين منتظرين لمردودها وحل بعض العوائق، بعد الدفع بالشباب في مناصب ذات المسؤولية الكبرى، موضحا أنّه يرى أنّ ذلك بداية لرؤية مستقبلية لدى الدولة بتكرار ما حدث مع الدكتور محمد هاني، الذي كان يشغل منصب نائب محافظة بورسعيد ثم أصبح محافظا لبني سويف في الحركة الأخيرة.

وأشار إلى أنّ ذلك كان يعتبر أمر مهم وتساؤل موضوعي هذه الفترة، مشددا على أنّ الرئيس أجاب بطريقة موضوعية وكافية عليه، ما يمثل رسالة مهمة للشباب بأنّه لا يجب أن يخشى أحد من رأيه السياسي الخاص أو أن يكون معارضا، لكن أن يتضمن رأيه رؤية موضوعية وتصور صحيح للأوضاع.