قال المهندس محمد غريب أبوعميرة وكيل ثاني نقابة العلميين إنّ أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة العامة المنتخب، رفعوا دعوى قضائية بمجلس الدولة أمس، وتم تحديد جلسة بالشق المستعجل بالقضاء الإداري غدا.

وأضاف أبوعميرة، لـ"الوطن"، أنّ الدعوى جاءت لإيقاف الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها النقيب السابق والمعمول بجمعيتين عموميتين، وأيّد صحة قراراتها مجلس الدولة بشهر مايو 2019، ثم أكد بحكم 29/8/2019 صحة العمومية وقراراتها.

وأشار إلى أنّ مجلس النقابة المنتخب أعلن لجموع العلميين بأنّ موعد الانتخابات طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية في فبراير 2020، وأنّ من له سلطة دعوة العمومية للانتخابات هو مجلس النقابة المنتخب.

وأكد أنّ استغلال النقيب المعزول بجمعية عمومية لسلطته السابقة في دعوة العمومية للانتخابات باطلة، وأنّ المجلس وجموع العلميين الشرفاء ما زالوا يحترمون الأحكام القضائية ونصوصها، وعلى يقين بأنّ دولة المؤسسات العريقة لا تسمح بأي مخالفات قانونية ولا استباحة إرادة جموع العلميين بالجمهورية، وأنّ المجلس سيعلن الانتخابات في موعدها القانوني بعد تشكيل لجان الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات.

وأعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر الحالي، على أن تجرى في فبراير المقبل.