قالت وزيرة الصحة، إن الدورة التدريبية الجديدة للمتدربين بالزمالة المصرية في جامعة هارفارد، ستستمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن تدريب الأطباء الذين سيدربون الملتحقين بالزمالة المصرية.

وأضافت الوزيرة، خلال مدخلة هاتفية مع قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، أن "كل المكلفين في الوزارة انضموا للزمالة المصرية، وبالتالي كان يجب أن نضع كافة الاستعدادت لتأهيل المدربين، وهذة الاتفاقية تضم من 2-4 دفعات سنويا، سواء في التعليم الطبي أو البحث العلمي، وتضم الدفعة 200 طبيب من حملة الدكتوراه".

وأكملت: "مدة التدريب في جامعة هارفارد 9 أشهر، واليوم جرى عقد اجتماع مع مسؤولي جامعة القاهرة، وجرى وضع خطوات جديدة في إطار التعاون فيما بينهما، ومن المنتظر أن يكون هناك زيارة لجامعة هارفارد في بداية يناير المقبل".

وأشارت الوزيرة إلى أنه من أجل تحقيق الاستدامة في منظومة التأمين الصحي الجديد، يجب رفع كفاءة القوى الطبيعة من خلال التعليم الطبي المهني على أعلى مستوى.

وتابعت: "كلية طب هارفارد هي الأفضل، وستساعد وزارة الصحة المصرية في تأهيل الزمالة المصرية بشكل كبير، حتى تكون قادرة على استيعاب أكبر عدد وتحقيق أعلى كفأة مهنية".