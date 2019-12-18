واصلت مؤشرات البورصة تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.وربح رأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 701.5 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22%، ليبلغ 13793.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.62%، ليبلغ 530.36 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 0.8% ليصل إلى 1392.92 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 93 شركة، وحافظت أسهم 38 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.