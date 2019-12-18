حصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، على أن توزع الجوائز في حفل كبير يقام بعد غدا الجمعة، الموافق 20 ديسمبر الجاري.

كما فاز النجم أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة" ليستمر المسلسل في حصد الجوائز منذ انتهاء عرضه في رمضان الماضي، وكان آخرها حصور أحمد السقا ومحمد سامي على جائزتي أفضل ممثل وأفضل مخرج في الوطن العربي من مهرجان نجم العرب.

"ولد الغلابة" تم عرضه في رمضان الماضي على شاشة mbc مصر، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، هاجر عفيفي، ريم سامي، طاهرة، أشرف مصيلحي وإنتاج شركة "سيدرز آرت بروكشن - صباح إخوان للمنتج صادق الصباح.