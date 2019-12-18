عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنظيم الذي شهده منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب، مثلوا مختلف جنسيات العالم، مقدماً الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا الحدث المبهر، وساهم في إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تليق بمكانة مصر.

وأكد أن منتدى الشباب أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات في مختلف المجالات، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية، وهو ما كان محل إعجاب وتقدير وانبهار من مختلف الضيوف الحضور، وأعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم، كما يؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية في إعطاء فرصة للشباب في هذه المرحلة، لتولي المناصب القيادية، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وقوته التي يحقق بها كافة الإنجازات والطموحات.

كما أشاد رئيس الوزراء بفكرة إقامة مؤتمرات ومنتديات الشباب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وكذا الحوارات التي أجراها رئيس الجمهورية خلال جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم سواء مع الشباب من مختلف دول العالم، أو مع وسائل الاعلام، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات والمنتديات إنما يسهم وبشكل كبير في نقل الثقافات المختلفة وتقريب المسافات بين شباب العالم الذين تتباعد المسافات بين بلدانهم، هذا إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى في كافة القضايا المشتركة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض التوصيات التي خرجت عن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والتي تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يُثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع، وكذا تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية، وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى أفريقيا.

وجاء من ضمن توصيات المنتدى رفع درجة الوعي في المجتمعات الأفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها، إلى جانب تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.

وكلف رئيس الوزراء عقب استعراض التوصيات بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية للبدء في تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.