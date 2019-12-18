الصحفيين العرب يطالب بإطلاق سراح الليبي رضا فحيل: يتعارض مع حرية الرأي

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بإطلاق سراح الصحفي الليبي رضا فحيل البوم فورا، والكشف عن مصيره، إذ إنّ القبض عليه واحتجازه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وكافة القوانين الدولية" بحسب بيان للاتحاد اليوم.

وذكر الاتحاد في بيانه أنّ البوم اختفى ليلة السبت 14 ديسمبر 2019، عقب وصوله إلى طرابلس عائدا من تونس، عقب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك على متن الخطوط الجوية الأفريقية.

وأوضح مدير المركز الليبي لحرية الصحافة أنّ البوم تعرض للاختفاء القسري فور وصوله إلى مطار معتيقه بطرابلس، بطريقة غير قانونية ودون إجراءات قضائية ودون ارتكاب أي مخالفة قانونية.

وتابع البيان: "ومن المعروف أنّ رضا فحيل البوم من الصحفيين النشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحاصل على عدة جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية".