تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين للمرة الأولى، ورشة تدريبية مجانية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجاتَ الخاصة"، بعنوان "تقنيات الإتاحة التكنولوچية للصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأوضح بيان للجنة أنّ الورشة تتناول مقدمة عامة عن تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات إتاحة الإنترنت للصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيقات وبرامج وأدوات ضرورية لتسهيل مهمة الصحفيين، فضلا عن تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوات المساعدة.

كما تتناول جلسة عصف ذهني عن الابتكارات التى تسهل عمل الصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة، وجلسة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي وخوف البشر من تطور الآلة، وتعليم المتدربين ذوي الإعاقات المختلفة والأصحاء على ابتكار حلول تكنولوچية لتسهيل حياتهم، وتعليمهم تطبيقات البيت الذكي والمدن الذكية‬‏، وتقنيات "الروبوتس" والذكاء الأصطناعى.

ويحاضر في الورشة الزميل محمد عبدالجيد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات.

وأوضحت اللجنة بأنّ الورشة مخصصة للزميلات والزملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ( السمعية / البصرية / الحركية)، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من السبت 21 ديسمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة elsahfyeen3@gmail.comأو الهاتف 01099221510.

وتعقد الورشة في مركز التدريب بالنقابة اعتبارا من الأربعاء 8 يناير 2020 ولمدة أسبوعين (الأربعاء والأحد من كل أسبوع)، في الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.