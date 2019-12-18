لقي شاب مصرعه، متأثراً بإصابته بطعنتين نافذتين للقلب، إثر مشاجرة نشبت بينه وبينه صديقه بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وقُبض على المتهم، وجارِ العرض على النيابة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، بلاغاً من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي، بوجود شاب في العقد الثاني من عمره، مُصاباً بطعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

كلف مدير الأمن اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بمعرفة ملابسات الحادث، والقبض على الجناة، وانتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مطوبس، تحت إشراف العميد أحمد سكران، مدير فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، وتبين أن الجثة لـ "باسم. ع. ا"، 22 عاماً، من إحدى مناطق مطوبس، كما تبين نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقاءه بسبب خلافات الجيرة بينهما، أدت لقيام المجني عليه بإصابة الجاني في وجهه، فطعنه الجاني طعنتين نافذتين في القلب بسلاح أبيض "مطواه"، ما أدى لمصرعه فور وصوله للمستشفى، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.