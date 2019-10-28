تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من القبض على متهم بقتل طباخ، بعدما تدخل الأخير لفض خلاف على أولوية المرور بمدينة سيدى سالم.

وفى إطار ما تم بثه ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يزعم قيام أحد المسلحين بإطلاق أعيرة نارية على أحد المواطنين خلال مشاجرة "الأمر الذى أدى إلى مصرعه داخل إحدى المقاهي" بدائرة قسم شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقيام عائلة المجني عليه بتدمير بيت القاتل.

وتبين للأجهزة الأمنية من خلال الفحص سابقة ورود بلاغ لمركز شرطة سيدي سالم بتاريخ 17 أكتوبر من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول (طباخ- سن 22، مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة، وبالفحص الطبي تبين وجود كدمة بالظهر، ولا توجد إصابات أخرى، وباستكمال الفحص تبين أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق العام رفقة كلٍ من (عمه – سائق) بشارع النادي ببندر سيدي سالم، شاهدوا نشوب مشاجرة بسبب أولوية المرور، قام على إثرها المجني عليه بالتدخل لفضها، حيث قام أحد المتشاجرين بالتعدي عليه بعصا خشبيه تسببت في وفاته.

باستدعاء الشاهدين اللذين كانا برفقة المجني عليه، أقرا بذات الفحص.. وعليه قامت الأجهزة الأمنية المعنية بإلقاء القبض على المتهم فور حدوث الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار.

وتجمع قرابة 100 شخص من أهل المجني عليه وأهالي بلدته أمام المستشفى، وكذا محاولة بعضهم التعرض لمنزل المتهم بمدينة سيدي سالم انتقاماً لمقتل نجلهم، إلا أن الانتشار الأمني المكثف حال دون ذلك.. وقام الأهالي بتحطيم "فاترينة لبيع المحمصات خاصة بالمتهم، ثم عادوا إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن، ولم تحدث ثمة تداعيات".

وحاولت بعض المواقع استغلال تلك الواقعة ونشرالأكاذيب حولها، وادعت وقوع إطلاق النار على أحد المواطنين بما يتنافى مع الحقيقة.

وكان للانتشار الأمني وسرعة ضبط المتهم في الواقعة بالغ الأثر في السيطرة على الموقف وحال دون وقوع ثمة تداعيات، كما كان له مردود طيب لدى المواطنين ولم يمنح الفرصة للمغرضين لاستغلال الواقعة في محاولة تأجيج أجواء الأمن.