كشف اللواء سامح عبد العزيز، مدير ميناء الغردقة، عن أزمة زيادة حمولة الأمتعة لبعض العاملين القادمين من السعودية ودول الخليج، ما يتسبب في تلف بعض أجهزة التحميل والفحص.

وقال خلال استقباله وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبدالواحد، ضمن الجولة التفقدية التي تجريها اللجنة لمحافظة البحر الأحمر، أن زيادة الحمولة لبعض الأمتعة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها، تتسبب في تلف بعض الأجهزة.

من جانبه قال هشام عبد الواحد: هذا المنظر سيء، ولا يليق بميناء عظيم، يستقبل وفود من كل دول العالم، مشددا على ضرورة وضع حل لتلك المشكلة.

وقال خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة: لابد من دراسة المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها، بعيدا عن منع المواطن من جلب أي أمتعة.

وطلب من إدارة الميناء، بتقديم رؤية فنية لكي تحل تلك المشكلة، بما لا يؤثر على مصلحة المسافرين.

ودعا عبد المولى إدارة الميناء، بمخاطبة وزير النقل، بتلك الأزمة لاتخاذ اللازم بشأنها، مؤكدا أن عرضها على الوزير خلال 48 ساعة سيجري حلها.

وشدد جمال آدم، عضو اللجنة، على ضرورة مراعاة مصالح المسافرين، لاسيما وأن بعضهم يتعرض لمضايقات في تحميل الأمتعة، واستغلال من جانب بعض الحمالين.