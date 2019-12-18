قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن مفتشي التموين يشنون بالتعاون مع رجال مباحث التموين، حملات تموينية يومية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمخازن ومتابعة الأسعار.

وأضاف "يوسف"، أنه خلال الحملات التموينية بمركز أبوقرقاص، التي شنها مفتشي التموين بمعاونة رجال مباحث الجنوب، تم ضبط بقرة كبيرة تزن 400 كيلو ذبحت خارج السلخانة وبها جنين يبلغ أربع أشهر، وقد تحريرالمحضربمعرفة مفتشي الإدارة.

وأكد "يوسف"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية خفضت أسعار العديد من السلع التموينة بداية من أول شهر ديسمبر الجاري، وتلك الأسعار ملزمة للبقالين التموينيين، ومن يخالف عدم الإعلان عن هذه الأسعار من البقالين التموينيين يحرر له محضر.

وأشار إلى أنه في سبيل تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، أنشأت إدارة العلاقات العامة بالمديرية رابط خاص بالبطاقات الموقوفة استكمالا ًلرابط الأرقام السرية، ويختص هذا الرابط بحل مشاكل البطاقات الموقوفة.