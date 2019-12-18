قال المهندس ابراهيم رمضان مدير مشروع إعداد الموازنه العامة للدولة، بوزارة المالية، وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، WYF2019، إن المنتدي لم يحدث لمناقشة الموضوعات والحوارات الخاصة بالشباب فقط، وإنما أصبح علامة مصرية للتميز، وإشراك شباب العالم، في صنع القرارات المهمة على الساحة الدولية.

وأضاف "رمضان" لـ"الوطن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد فى العالم، الذى حمل على عاتقه ملف الشباب محليا وعالميا، ومسؤولية تأهيلهم بشكل ممتاز، ليشاركوا فى صناعة القرار، مشيرًا إلى أن مصر لديها نظرة للمستقبل، لذلك اهتمت القيادة السياسية بالشباب، ليس فقط فى مصر، وإنما فى أفريقيا والعالم، لأن الشباب هم المستقبل.

وتابع "رمضان"، أن مؤتمر شباب العالم الذى احتضنته مصر على مدار 4 أيام في "مدينة السلام" شرم الشيخ، أصبح رسالة واضحة للجميع، تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ليس هذا فقط، إنما مصر أصبح بلد شباب العالم أجمع، وساحة تتلاقى فيها كل الشعوب.

وأوضح "رمضان"، الذي شارك ضمن أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى WYF2019، بالإضافة إلى مشاركته أيضًا ضمن المنظمين في النسختين الماضيتين، وفي العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب، أنه فخور كونه مصري، وكونه أحد المنظمين لهذ الحدث، الذى سيصبح خلال سنوات قليلة الحدث الأهم فيما يخص الشباب في العالم أجمع، داعيا جميع الشباب فى العالم، المشاركة فى المنتدى، وعدم ترك هذه الفرصة العظيمة، التى من المؤكد سيكون لها مردود إيجابي على مستقبل جميع المشاركين.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.