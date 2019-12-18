قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنّه "تكريم التكريمات الذي فاق كل ما سبق".

ووجّه جلال الشكر في بيان صحفي له اليوم، لوالديه الراحلين وإخوته وزوجته وبناته ولكل من علمه حرفا، كما وجّه الشكر لكل أبنائه وبناته الذين صاروا نجوما في عالم الفن، فاستحق عن تعليمهم هذا التكريم، وأيضا لفريق مسرحية "المحاكمة" الذي مسّ أرواح الحضور بإنسانيته، قائلا: "أرواحكم كانت ترفرف في روحي سعادة وتفيض بشعور الأمان لحظة تكريم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي فاق كل تكريم وفاق كل فخر".

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الشباب المتميز في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، التي انطلقت في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، والتقى الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع والعديد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية، كالأمن الغذائي، وقضية المناخ، والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.