بدأ عزاء المخرج الراحل ياسر زايد، منذ قليل، الذي وافته المنية الإثنين الماضي، في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور أفراد الأسرة.

وكان المخرج ياسر زايد، توفي بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك عن عمر ناهز 48 عاما داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

وكانت أسرة الفقيد، أعلنت استقبالها العزاء في المخرج الراحل، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، وذلك قبل أن يجرى تغيير المكان ليكون في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

ويعرض لـ"زايد" حاليا مسلسل "الضاهر" عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف، وهو من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

يُذكر أنَّ الراحل هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.