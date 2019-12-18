أقر الكونجرس الأمريكى، مساء أمس ، رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، فى خطوة تنطوى على تحدٍّ لتركيا عبر السعى لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين «أنقرة» و«واشنطن». ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التى أقرت بـ86 صوتاً مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987، بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية.

توصيات بعقوبات على "أنقرة"

فى السياق نفسه، أكد الكونجرس الأمريكى، عبر تبنيه الميزانية الدفاعية، دعمه لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلات «إف 35»، كما نصح بفرض عقوبات عليها، بسبب شرائها منظومات «إس 400» من روسيا، فى إطار «قانون التصدى لأعداء أمريكا عبر العقوبات».

"قسد": عناصر "داعش" يقاتلون مع القوات التركية

من جهة أخرى، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدى، اليوم، إن عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابى يشاركون إلى جانب الجيش التركى فى هجماته على شمال سوريا، ضمن عملية عسكرية أطلقتها أنقرة فى أكتوبر الماضى. وأكد «عبدى» أن «النظام التركى هو السبب فى تهجير ملايين السوريين»، وأن «أنقرة» ترتكب أعمال تطهير عرقى لاحتلال شمال سوريا، كما تستخدم ورقة اللاجئين لتهديد الغرب.

وذكر «المرصد السورى» أن عناصر «داعش» نفذوا هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش السورى فى دير الزور شرق البلاد، وحققوا تقدماً ميدانياً، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

فيما قتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون، أمس، إثر انفجار سيارة مفخخة فى بلدة مبروكة بريف منطقة رأس العين بالحسكة.

بينما ذكرت صحيفة «دى فيلت» الألمانية، أمس، أن تركيا تهاونت فى تهريب المهاجرين إلى أوروبا.