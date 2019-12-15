ظهر استطلاع أمريكي حديث للرأي أن جلسات الاستماع والمداولات في الكونجرس على مدار أسابيع بشأن تحقيق المساءلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلت في التأثير السلبي على شعبيته لدى الناخبين.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه تلفزيون "فوكس نيوز" الأمريكي، اليوم، إلى أن مستوى الرضا الشعبي عن أداء ترامب قفز بمقدار ثلاث نقاط، حيث وصلت نسبة الموافقين على أدائه الوظيفي إلى 45% بعدما كانت تلك النسبة 42% فقط في شهر أكتوبر الماضي، رغم أن 53% منهم يعترضون على أدائه.

وتضع نتيجة الاستطلاع ترامب في نفس مكانه الذي كان فيه خلال شهر يناير من هذا العام، كما أوضح الاستطلاع أن 50% ممن شاركوا فيه يريدون إجراء تحقيق المساءلة بهدف عزل ترامب من منصبه بينما أيد 4% منهم التحقيق دون العزل وعارض 41% من مجمل المشاركين إجراء التحقيق برمته ضد الرئيس الأمريكي.