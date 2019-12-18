في كثير من الأحيان، تتعرض المنازل إلى حدوث حرائق كبيرة، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وخلال فصل الصيف تزداد تلك الحوادث نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وتستعرض "الوطن"، خطوات لتجنب حدوث الماس الكهربائي في المنازل، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على موقع "فيسبوك".

خطوات تجنب حدوث الماس الكهربائي

-عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة، أثناء السفر والرحلات الطويلة، كما يجب فصل التيار الكهربائي عنها.

-عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة، أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي، أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

-عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي، يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

-يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي، بعدد كبير من الأجهزة، ما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.

-عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، يجب فصل التيار الكهربائي فورا، واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء، لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

-عند استعمال سخان المياه داخل المنزل، يجب مراجعة كل من، الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان، وترمومتر قياس درجة الحرارة، والتأكد أنها تعمل بشكل سليم، حتى لا يتسبب في انفجار السخان.

-يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية تحمل ملصق، يؤكد بأنها مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

-عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية، داخل المنزل يجب اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدوري عليها.

-احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربي، لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

-عند سحب السلك من مخرج الكهرباء، يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

-اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير، خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال، وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران.

- ضرورة استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة، وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق ما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.