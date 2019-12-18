قالت الإعلامية سارة حازم، إن منتدى شباب العالم خرج بمظهر حضاري عالمي، لافتة إلى أن الجلسات وورش عمل اهتمت بأبرز الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأضافت "حازم"، خلال تقديمها برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالاستماع لوجهات نظر مختلف الشباب، "ووضع النقط على الحروف لموقف مصر تجاه العديد من القضايا"، موضحة أن فريق العمل الخاص بها سعى جاهدا لإظهار المنتدى في أفضل حُلة، واستضافت المؤثرين خلال أيام عمل المنتدى الأربعة.

وأكدت أن المنتدى حظى بتجمع كبير لمختلف شباب العالم العربي والأوروبي، لافتة إلى أنه صدر عن المنتدى عددا من التوصيات الهامة مع تحديد طرق وآليات التنفيذ.

وأشارت الإعلامية سارة حازم إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبدالفتاح السيسي حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات.