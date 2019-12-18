وزعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، فرشاة ومعجون أسنان مجانا لـ 20 ألف و300 تلميذ داخل 24 مدرسة بمركز أبوقرقاص، ضمن مهرجان "صحتهم مستقبلهم".

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والصرف الصحي بالمنيا، إنه بناءا على تعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبدعم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جرى عمل حملات توعية مدرسية ضمن خطة إدارة التوعية بالشركة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك خلال انطلاق مهرجان "صحتهم مستقبلهم" الذي يستهدف 210 مدرسة على مستوى مراكز سمالوط، والمنيا، وأبوقرقاص والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بحضور سيارة التوعية المتنقلة، إذ جرى تنظيم مهرجانات بـ 24 مدرسة بأبوقرقاص، بحضور 20 ألف و300 تلميذ.

وشمل المهرجان شرح المحاور الخمسة للمشروع، وهي ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والتغذية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية.