المدفعية التركية تقصف مواقع انتشار قوات سورية الديمقراطية شمال الرقة

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن المدفعية التركية قصفت، اليوم، مواقع انتشار قوات سورية الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، بمحيط منطقة "شركراك" شمال مدينة الرقة السورية، موضحا-حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية- أن القصف جاء عقب استهداف قوات سورية الديمقراطية لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

واندلعت اشتباكات -في وقت سابق- بين القوات السورية من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية "السكرية" الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وفي سياق آخر، بحث رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن جيراسيموف وميلي أجريا، اليوم محادثات ثنائية في مدينة بيرن السويسرية، مشيرة إلى أن "اللقاء حمل طابعا بناء"، حيث تبادلا الآراء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في سوريا ومناطق أخرى، وإجراءات منع وقوع حوادث خلال تنفيذ العمليات العسكرية.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء بين جيراسيموف وميلي هو الأول بعد تولي الأخير منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر الماضي، حيث سبق أن أجريا، قبل هذه المحادثات عدة مكالمات هاتفية.