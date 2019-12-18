أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس "ع. ع"، 27 عاما، سائق، والذي تسبب في وفاة 12 شخصا في حادث اصطدام سيارة نقل مع سيارة "تريلا"، على ذمة التحريات.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بتصادم سيارة نصف نقل تحمل عمال للمزارع، بأخرى سيارة نقل ثقيل، أمام كمين العجيزي بمدينة السادات، ما أدى إلى وفاة 12 عاملا، وإصابة آخر حيث جرى نقله للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وشملت أسماء الوفيات في الحادث وهم، محمود زينهم بدر 27 سنة والمقيم بمركز بدر، محمود بدر الوكيل 24 سنة والمقيم بمركز بدر، أحمد عياد اسماعيل 20 سنة والمقيم بمركز بدر، محمد علد الظاهر شوري 26 سنة والمقيم بطملاي، بدر عبدة خميس الوكيل 50 سنة والمقيم بمركز بدر، وأحمد محمد حمدان 20 سنة ومقيم بطملاي، وأحمد سامي 25 سنة.

كما شملت قائمة الوفيات محمود محمد شعبان 19 سنة والمقيم بطملاي، وأحمد محمد يعقوب 19 سنة والمقيم بطملاي، ومحمد أحمد العيسوي 18 سنة والمقيم بطملاي، ونور شلبي 25 سنة والمقيم بطملاي وأيمن ماهر أبو زيد30 سنة والمقيم بمركز بدر.

من جانبه أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة من صندوق الكوارث بالمحافظة لكل ضحايا حادث تصادم سيارة محملة بعمالة مزارع، موجها مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات العاجلة للحالات المتوفاة، معربا عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .