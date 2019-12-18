قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع في المنطقة العربية تدهورت، بعد غزو العراق عام 2003.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E"، أن المنطقة شهدت أياما صعبة بعد غزو العراق للكويت سنة 1990، ما تسبب في بداية تدهور الوضع العربي، انتهى الأمر باحتلال العراق وسقوط الجناح الشرقي للأمة العربية، وحل الجيش العراقي، وكان نتيجة ذلك فوضى عارمة في العراق، تبعها هيمنة إيرانية غير مسبوقة.

وتابع أن الهيمنة الإيرانية، امتدت من الحدود العراقية الإيرانية، حتى شاطئ البحر المتوسط، "حضرت ندوات ومؤتمرات كثيرة، ودهشت من كلام مسؤولين وقادة إيرانييين عن هيمنتهم على القرار في 4 عواصم عربية".

واستطرد أن الأزمة حلت عندما انزوت الدولة الوطنية، في الكثير من الأقاليم العربية، خصوصا في الشرق وبعض دول شمال أفريقيا، مؤكدا أن هذا ما شجع القوى الإقليمية للتدخل في الشأن العربي.

وأشار إلى أن تركيا مثلا، وهي جار مسلم، التي كان ينبغي أن يكون لها كل العلاقات الطيبة مع العرب، إلا أنها اقتحمت الفضاء العربي، "تركيا وضعت قوات مسلحة داخل الأراضي العراقية، وأصدرت الجامعة العربية، قرارات بهذا الشكل تدين هذا التدخل، وعاودت تركيا مرة أخرى وغزت شمال سوريا.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب أردوغان، يتحدث عن أن القوات المسلحة التركية والجيش التركي، لن يخرج إلا بطلب من الشعب السوري، وهو كلام غير منطقي.