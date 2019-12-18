بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، أقام نادي الروتاري، حفل توقيع المجلد الأول من مبادرة لغتنا الجميلة، في أحد فنادق القاهرة، وهي المبادرة التي هدفت للحفاظ على هوية اللغة العربية.

وكرم نادي الروتاري، الطلاب الفائزين في المبادرة، الذين قدموا نماذج من القصص القصيرة، وأيضا الدكتورة صفية القباني، عميدة كلية الفنون الجميلة، وعدد من أعضاء نادي الروتاري.

وذكر شريف والي، محافظ الروتاري، أن المبادرة التي جرى إطلاقها من لجنة الخدمة المهنية بالروتاري، تهدف للحفاظ على أصالة اللغة العربية، التي تمثل الهوية وأصل جميع الشخصيات المصرية.

ووصف الطلاب الذين قدموا قصص المجلد الأول، بأنهم نماذج مشرفة.

وذكرت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس الخدمة المهنية وصاحبة مباردة إحياء لغتنا الجميلة، بأن المبادرة علمت الطلاب فن كتابة القصة القصيرة ومبادئها، وهي من مشاريع التي تمثل التنمية المستدامة لنادي الروتاري.

وأكدت رئيس نادي الروتاري فاطمة أبو حطب، منسق عام مبادرة لغتنا الجميلة بنادي الروتاري، أن المباردة تهدف للاهتمام باللغة العربية، وأنه جرى تدريب 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس بمصر، على مبادئ القصة القصيرة، وحصل "الروتاري" على 180 قصة من الطلاب، الذين قدموا نماذج إيجابية من المستوى الجيد باللغة العربية، وفاز 13 طالب وطالبة، الذين شكلوا المجلد الأول لمبادرة لغتنا الجميلة.

وتابعت "أبو حطب"، بأنها تتمنى أن تصبح المبادرة مشروع قومي، تتكاتف عليه مؤسسات الدولة، لزرع القيم والمبادئ قي نفوس أبنائنا.