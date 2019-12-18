قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنّ قانون الأحوال الشخصية الحالي به الكثير من العيوب ومخالف للشرع وما جاء بالقرآن الكريم، ويعمل على قطع صلة الأرحام، متسائلًا: "كيف يكون للأب الترتيب الأخير في حق الحضانة، وأيضا كيف يمكن للأب أن لا يرى أولاده بسبب هذا القانون".

وأضاف "مخاليف"، خلال حواره في برنامج "الأفوكاتو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع أيمن عطا الله، أن كل هذه البنود جعلت هذا القانون قاطع لصلة الأرحام، متوقعًا أن يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستضافة وترتيب دور الأب في الحضانة وسن الحضانة من أولويات القانون، متمنيًا في الوقت ذاته تقنين الخلع، وأن يتغير قانونه الحالي.