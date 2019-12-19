يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذى يحتوى على "161 مادة".

يأتى هذا المشروع بقانون، نفاذا للاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور، لا سيما المادة 242 منه، ويهدف إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور.

كما يحدد هذا المشروع، قواعد انتخاب المجالس المحلية، ووضع تعريفات محددة للفئات المنصوص عليها في الدستور، والمحدد لها حصص معينة، وتبنى هذا المشروع تنظيم آلية الانتخاب، إذ يجعل ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

كما يتناول هذا المشروع، تحديد حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، ونظم سير العمل في المجالس.