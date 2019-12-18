شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها، بصورة لها في اليوم العالمي للغة العربية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام".

وعلقت "صبري"، على الصورة: "للغة العربية سحر لا يستطيع أن يقاومه متذوق للأدب والجمال والمعاني الجميلة".

يحتفل العالم العربي، في 18 من ديسمبر كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر، كونه اليوم، الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة رقم 3190، عام 1973، وقررت الجمعية العامة، بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.