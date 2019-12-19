يناقش مجلس النواب، فى جلسته البرلمانية الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

يهدف مشروع القانون، الذي يحتوي على 18 مادة، إلى تحديد القواعد والإجراءات، اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري، لانتظار المركبات بالشوارع، من خلال لجنة بكل محافظة، لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها، والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وفقا لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما يتضمن تحديد الضوابط والاشتراطات، للقائمين على تنظيم انتظار المركبات، والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك، متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع.