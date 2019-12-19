السيطرة على حريق بشقة نائب رئيس محكمة النقض في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدينة والإطفاء بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب في شقة ببرج سكني بجوار مركز ومدينة طلخا.

انتقل إلى موقع الحريق محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، وبالفحص تبين أن الحريق شب في إحدى الشقق السكنية ببرج النيل بجوار مجلس مدينة طلخا على النيل، وأن الشقة ملك المستشار "صلاح ح. ا." نائب رئيس محكمة النقض، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي من التكييف بغرفة النوم.

وتم السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم الاستعانة بـ3 سيارات إسعاف، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية والخسائر المادية الناتجة احتراق غرفة النوم بالكامل.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.