قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع في المنطقة العربية بالغ الصعوبة وأشبه بحقل ألغام، "أنا ليا الجنة والله" على حد قوله، حيث يجب مراعاة مواقف الدول ورؤاها، ويجب أن تُحترم هذه المواقف والرؤى، موضحًا أنه لا يجوز قيام الجامعة العربية بإصدار قرار يستفز دولة ما ضمن أعضائها.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، من شرم الشيخ، حيث سُجل اللقاء على هامش منتدى شباب العالم، أن أي دولة عضو بالجامعة العربية لها احترامها وتقديرها ولها وضعيتها، وفي نفس الوقت يجب على الجامعة العربية صياغة الموقف العربي بشكل واحد، والتحدث باسم العرب.

وتابع: "التحدث باسم العرب دون إحداث غضب لإحدى دول الأعضاء هو أمر بالغ الصعوبة، الجامعة العربية بصفه عامة للأسف الشديد أخرجت نفسها من الشأن السوري بعملية تجميد عضوية الحكم في سوريا وعدم شغله للمقعد السوري".