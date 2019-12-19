قالت الدكتورة جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، إن مشاركتها بمقر منظمة اليونيسكو بباريس، الأربعاء، فى الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، التي نظمتها هذا العام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، باعتبار أن المملكة العربية السعودية عضو دائم في منظمة يونيسكو.

وأضافت جادو لـ"الوطن": "شهدت الفعالية عقد العديد من مؤتمرات وورش عمل تناولت اللغة العربية والذكاء الاصطناعي كورشة أولى وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، بالإضافة إلى إطلاق التقرير الإقليمي تحت عنوان بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية".

وتابعت: "في هذا الإطار أفادت دكتور جيهان جادو بأنه من الفخر لنا جميعا نحن العرب أن نحافظ على هويتنا العربية وأن تكون لنا لغة قيمة وقوية مثل اللغة العربية التي هي تعتبر من أقوى اللغات في العالم".

وأوضحت أن العالم اليوم في اتجاه كبير لتعلم اللغة العربية والانفتاح على الثقافة والهوية العربية لما تحمله تلك اللغة من تراث عريق يستدعي الحفاظ عليه وتنميته والاهتمام الجل به".

واختتمت: "أحرص أنا ورابطتي بالمشاركة كل عام مع منظمة اليونيسكو في هذه الاحتفالية الثقافية والافتخار بلغتنا العربية التي تعبر عن حضارتنا العربية القوية".

وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وقد أبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.