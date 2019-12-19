الجامعة العربية: نقف بجانب الشرعية اليمنية.. وتدخلات إيران واضحة للغاية

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الأوضاع في اليمن، حيث ذكر أن هناك قرارات في هذا الشأن في كل اجتماع وزاري يعقد على مستوى الجامعة، موضحًا أن الجامعة العربية تقف إلى جوار الشرعية اليمنية، وتلك الشرعية ترفض تصرفات الحوثيين، لذلك تطالب الجامعة العربية الحوثيين للحوار مع الشرعية بشكل بناء وإيجابي.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أن الجامعة العربية تؤيد الأمم المتحدة في تعيينها لمبعوث أممي يقوم بالتقريب بين وجهات النظر بين الحوثيين والشرعية اليمنية، متمنيًا أن تُحقق تلك المشاورات إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وتابع: "هناك الآن تهدئة واضحة جدا بين الأطراف، وبما يفتح الطريق على التوافق على عودة تشكيل حكومة من خلال تسوية واتفاق، أملي أن تتوقف التدخلات الخارجية في اليمن، التدخل الإيراني في اليمن واضحة للغاية، ولذلك أتفهم ردود فعل السعودية والإمارات في هذا الصدد".