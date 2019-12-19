أبو الغيط: العرب تسببوا في ضياع حقوق الفلسطينيين وانزواء القضية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب وقعوا في أخطاء جسيمة تسببت في ضياع القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "ON E"، أن هناك من دبر هذا للعرب، "بمنتهى الأمانة والصدق والوضوح لقد أضعنا حقوق الفلسطينيين وتسببنا في انزواء القضية الفلسطينية".

وتابع أنه يذهب إلى الأمم المتحدة سنويا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة ومداولاتها، ويرى انزواء القضية، ولم يعد أحد يتحدث عنها، "أشارك في منتديات العالم الغربي، ولا أحد يتحدث إلا عن سوريا والعراق واليمن وليبيا والعالم الإسلامي والتنافر بين الشيعة والسنة".

وأوضح أن إسرائيل تشعر أنها في أبهى عصورها لأنها وضعت الفلسطينيين في مأزق تاريخي، وتلتهم الأرض تدريجيا وتقضي على حق الفلسطينيين في الدولة، "لم يتسبب الفلسطينيون في ذلك لكن من تسبب هو من دبر تدمير القوى العربية".

واستطرد: "كان هناك من يتحدث في إسرائيل عن دولة للفلسطنيين، وهذه الأطراف التي كانت تستهدف تحقيق السلام مع الفلسطينيين وتطلب التفاوض معهم، فيرد اليمين الإسرائيلي بأنهم من أضاعوا قضيتهم بسبب تخلي العرب عنهم".