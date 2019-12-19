حكى المهندس حمد عمر، صاحب مشروع شارع مصر المقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تفاصيل تدشينه للمشروع وكيف حول الصحراء إلى مكان يجذب السائحين والمصريين وذلك خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأوضح حمد أن المنطقة التي أسس فيها مشروع شارع مصر كانت أرض صحراء وكان الناس يخافون من دخول هذه المنطقة، ولكنه خاطر وجازف لتدشين المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بإنشاء مول صغير في 1999، لافتًا إلى أنها كانت فكرة مجنونة حينها من وجهة نظر الكثيرين، ولم يتوقع لها أحد النجاح.

وأكد حمد أن أول من جاء لمشاركته في المشروع كان شابا صغيرا في السن وبدأ بمكتبة صغيرة، وأصبح حاليا من المستثمرين الشباب في مدينة شرم الشيخ.

وأشار حمد إلى وجود تطوير كامل في مشروع شارع مصر كل 6 أشهر، وذلك ليكون المشروع في أفضل حال دائما يليق بحركة السائحين.

وأضاف حمد أن كل مشروع في شارع مصر يتم إنشاؤه في غضون 5 سنوات ويتكلف ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن إيجار المحال بسيطة حيث تبدأ بـ 500 جنيه للمحل الواحد وذلك لتشجيع الشباب على العمل والاستثمار، لافتًا إلى أن كل الشباب يؤدون ما عليهم من حق للدولة، مشددًا على أنه يجري متابعة دورية للاطمئنان على جودة للخدمات المقدمة للسائحين وكذلك المطاعم ولكل المشروعات الموجودة في مشروع شارع مصر.