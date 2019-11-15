صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع الأول لمشروع شارع مصر المخصص لشباب المدينة، بجوار معهد الثقافة والعلوم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام جهاز المدينة في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه جرى تجهيز أماكن العربات بشكل ديكوري، ومراعاة زي موحد للعاملين بكل عربة، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز وصلات مياه الشرب، ومصادر التغذية للكهرباء والمياه ، وبالوعات الصرف لكل عربة منفصلة، وتزويد الموقع بحنفيات حريق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جرى الانتهاء من أعمال الأرضيات بالموقع من أسفلت وبلاط وخرسانة، وكذا الانتهاء من تنفيذ دورات المياه الخاصة بالمكان، وتركيب السور لحماية الموقع وتم تركيب سلات المهملات، والمقاعد، ولوحات إرشادية بالداخل والخارج، وبالوعات صرف الأمطار والأسوار وبوابات الدخول والخروج.

وقال رئيس الجهاز أنه تم إجراء قرعة تسكين المرحلة الأولى، لـ 50 عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - إكسسوارات - مشغولات يدوية – مشروبات) وأماكن لألعاب الأطفال، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" عن فتح باب تلقي طلبات مشروع شارع مصر، تشجيعاً للشباب.