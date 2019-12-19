أثنى سمير عمر، الصحفي بقناة "سكاي نيوز"، على المجهود الذي يُبذل خلال العام من أجل خروج منتدى شباب العالم بهذا الشكل، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأبدى "عمر" إعجابه بأجندة عمل المنتدى وآلية اختيار الأعضاء، مشددًا على أن المنتدى ساهم في تجديد النخبة الشبابية المصرية وأنه كان هناك سمعة أن من يشارك في العمل العام هم غير الناجحين مهنيًا، وأن المنتدى أثبت أن الشباب الناجحين في أعمالهم هم الناجحون في العمل العام والتطوعي.

وأوضح "عمر" أن منتدى شباب العالم حول أحاديث كثيرة للشباب المصري من مستوى الانتقاد إلى أن تكون مصدر للإلهام ضاربًَا المثل بالقرارات التي صدرت عن مؤتمرات الشباب المختلفة وعملت على تحسين حالة المواطن المصري بناء على توصيات الشباب المشاركين في هذه المؤتمرات.

وشدد عمر على أن مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم ساهمت في كسر الهوة بين الشباب وصناع القرار ويسهم في إعطاء الأمل لكل من يرى في نفسه القدرة على تولي مناصب ضاربًا المثل بالمحافظين الشباب ونوابهم.