أكدت فرح العطيات، الصحفية بجريدة الغد الأردنية، أن وسائل الإعلام الأردنية كانت حريصة على تغطية منتدى شباب العالم في نسخه السابقة.

وأضافت العطيات، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها سعيدة بسبب عدد الشباب الأردني المشارك في المنتدى وتحدث بعضهم في بعض الجلسات، مبدية سعادتها لمشاركة ولي عهد مملكة الأردن.

وأوضحت العطيات أنها ترى لأول مرة في حياتها منتدى عالميا لتوصيل صوت الشباب التي يعول عليهم تغيير وتطوير المستقبل سياسيًا واقتصاديًا.

وتذكرت "العطيات" تصريحات الرئيس السيسي خلال المنتدى عن ضرورة مواكبة التكنولوجيا وإعداد الشباب لسوق العمل، مؤكدة أن الأمل في الشباب لتطوير المجتمعات.