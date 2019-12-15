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خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي، إن مخرج العمل "بيتر ويبر" عندما تقابل معه للمرة الأولى قال له: "أنا مكنتش أعرف أنك طومان باي لحد ما قابلتك.. أنت طومان باي"، وهو ما رسخ فكرة إيجاد ثقافة التعاون بين الأبطال المشاركين في العمل الدرامي "ممالك النار".

خالد النبوي: مخرج العمل قال لي "مكنتش أعرف إنك طومان باي لحد ما قابلتك"

وقال الفنان خالد النبوي، إن مشهد إعدام طومان باي في مسلسل "ممالك النار"، تم تصويره يوم 20 إبريل، وبالعودة إلى التاريخ فإن طومان باي قد توفي يوم 17 أبريل، فيما رد عليه الإعلامي عمرو أديب: "ياه إيه الصدفة الغريبة دي".

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ووجه الفنان خالد النبوي، الشكر والتقدير لجمهور ومتابعي مسلسل "ممالك النار"، على هذا الاحتفاء بالمسلسل، موضحًا أن الكثيرين يظلمون الجمهور بعبارة "الجمهور عاوز كده"، عندما يتم تقديم محتوى غير هادف، حيث إن الجمهور يستمتع بالفن الجميل، كما أن الفن يُعد أقوى شيء بالكون وليس هناك وسيلة تستطيع منافسته.

خالد النبوي عن "ممالك النار": الجمهور يستمتع بالفن الجميل

وقال ياسر حارب، منتج مسلسل "ممالك النار"، إن الفنان خالد النبوي لديه حماس كبير في أي عمل حتى يخرجه بالوجه الأمثل: "سبب غيرة لدى المشاركين في العمل أدت إلى الحماس في التدريب.. هذا الرجل صنع حالة".

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قال الفنان خالد النبوي، إنه يُريد أن يُجسد شخصية اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا في عمل فني، مضيفًا : "يا سلام ، موافق طبعا، بس يفتحوا لي خزائن الأسرار"، وذلك خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

الطقس غدا في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها، توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة، والتي تفيد بأن مصر ستشهد تغيرات في الطقس، خلال اليومين المقبلين، حيث إن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، والتي قد تصل إلى حد العاصفة على السواحل الغربية.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهئية الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد تغيرات في الطقس، خلال اليومين المقبلين، حيث إن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، والتي قد تصل إلى حد العاصفة على السواحل الغربية.

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من تغيرات في الطقس خلال اليومين المقبلين