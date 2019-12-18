الكلاسيكو على رأس اهتمامات المصريين ويحتل قائمة تريندات جوجل

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الكلاسيكو

تتجه أنظار العالم فى التاسعة مساء اليوم «الأربعاء»، نحو ملعب «كامب نو»، لمتابعة الكلاسيكو الأبرز فى العالم الذى يجمع برشلونة بغريمه التقليدى ريال مدريد، فى إطار مؤجلات الجولة العاشرة للدورى الإسباني.

يدخل الفريقان «كلاسيكو الأرض»، وسط منافسة شرسة على صدارة الترتيب، حيث يتساويان في عدد النقاط برصيد 35 نقطة، ومواجهة اليوم قد تمنح أحدهما الصدارة منفرداً.

"كلاسيكو الأرض" تحت أنظار العالم

ينتظر المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إنجازًا تاريخيًا في مواجهة كلاسيكو الأرض بين برشلونة والفريق الملكي، والمقرر إقامتها، مساء الأربعاء، على ملعب "الكامب نو" والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك حال مشاركته في تلك المواجهة المرتقبة.

إنجاز تاريخي ينتظر راموس غدا في كلاسيكو الأرض

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ريال مدريد، في مواجهة الكلاسيكو المقرر إقامتها الأربعاء، على ملعب "الكامب نو"، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

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أكد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان، الثلاثاء، أنه غير قلق من الدعوات للتظاهر، تزامناً مع مواجهة الـ"كلاسيكو" بين فريقه ريال مدريد وغريمه برشلونة، الذي دعا مدربه إرنستو فالفيردي، إلى التحلي بالهدوء واحترام الجميع.

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أثنى الإسباني أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين كلا الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

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المصري

نفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، الأخبار المتداولة حول المفاوضات مع نادي بيراميدز لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسي ديسابر.

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