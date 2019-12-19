بقلب انتُزعت منه الرحمة، استغل 3 ذئاب بشرية من قرية فرشط بمحافظة قنا، ضعف فتاة وقلة حيلتها، ليختطفوها ويسلبوا منها أعز ما تملك، دون مراعاة أي اعتبارات أخلاقية أو دينية، قبل أن تتمكن الشرطة بالإمساك بهم، وتتطور أحداث القضية إلى أن وصلت لرفض الضحية التنازل عن حقها والتمسك بمعاقبة المتهمين.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية القصة الكاملة لاغتصاب فتاة فرشوط:

اختطاف فتاة بفرشوط واغتصابها من 3 عاطلين

اختطف 3 عاطلين بمدينة فرشوط شمال قنا، فتاة تدعى "فرحة" تبلغ من العمر 17 عامًا، داخل "توك توك"، وتناوبوا على اغتصابها داخل منزل مهجور قرب زراعات القصب، في أكتوبر من العام الماضي.

قوات الأمن تتلقى إخطار بواقعة الاغتصاب

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، إخطار بأن أسرة فتاة قاصر تقدمت ببلاغ ضد 3 عاطلين اختطفوا ابنتهم في وقت متأخر، واغتصبوها، وحُرر محضر بالواقعة.

ضبط المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط وإحالتهم للنيابة

وتشكلت قوة من مباحث مركز شرطة فرشوط، وألقت القبض على 3 متهمين ، "علي.ك.ا"، (21 عامًا)، وشقيقه "محمد"، (19 عامًا)، و"مصطفى.ر.ع"، (22 عامًا)، من بينهم سائق "توك توك"، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، كانت الفتاة أدلت بأوصافهم، وأحيل المتهمون للنيابة في القضية رقم 2550.

المتهمون ينكرون جريمتهم أمام النيابة: "مشوفنهاش"

أنكر المتهمون بخطف واغتصاب فتاة بفرشوط ارتكابهم الواقعة أمام النيابة العامة، قائلين: "مشوفنهاش ومنعرفش حاجة"، بينما أكدت المجني عليها ارتكابهم الواقعة.

حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

محامي المجني عليها يكشف تفاصيل الواقعة

وكشف إسماعيل سلاوي، محامي "فرحة"، بعضا مما ورد في حديثها خلال التحقيقات زاعما أنها وأسرتها تعرضوا لضغوط دفعتهم لترك منزلهم في قرية فرشوط، ودفعت الأب -مغلوبا على أمره- لطلب التنازل عن القضية، ويحكى أن الشقيقين رأيا فرحة في نجع حمادي، وعرضا عليها المساعدة في إيصالها إلى منزلها بفرشوط، فوافقت واستقلت معهما "توك توك"، ثم انحرفا عن الطريق بمساعدة السائق إلى منطقة نائية بين الزراعات واغتصبا الفتاة التي فشلت في مقاومتهما.

واستكمل المحامي رواية المجني عليها قائلًا: "ظلت فرحة تقاوم الشقيقين دون فائدة، ولم يكتفيا بذلك فحاولا خنقها للتخلص منها خشية افتضاح أمرهما، وجهزا حفرة لدفنها، وبعدما أصاب الجمود جسدها ظن الشقيقان أنها ماتت وعند دفنها انتفض جسدها، فأدركا أنها على قيد الحياة".

لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، -والحديث على لسان المحامي- فنقلاها بمساعدة سائق الـ"توك توك" إلى منزل مهجور، وجرداها من ملابسها واغتصباها مرة أخرى وتركاها عارية في المنزل المهجور، وعندما استغاثت ونظرت من نافذة المنزل فوجدت طفلة صغيرة نادت عليها فهرولت وأتت بجدتها، لتتمكن من فتح المنزل وتستر "فرحة"، التي ذهبت بعدها مباشرة إلى قسم الشرطة وحكت إلى ضابط المباحث ما حدث لها.

النيابة تعاين موقع اغتصاب فتاة قنا

وعاينت النيابة العامة بمحافظة قنا، موقع الأرض الزراعية التى تم اغتصاب الطالبة "فرحة" بداخلها، وعثرت النيابة علي قطع من الملابس الممزقة من ملابس الفتاة، وتم تحريزها وذلك بحسب مصدر أمني بمديرية أمن قنا.

فتاة فرشوط المغتصبة ترفض تنازل والدها عن القضية

رفضت المجني عليها التوكيلات التي قدمها والدها بواسطة المحامي بالتنازل عن القضية، قائلة: "مش هتنازل عن حقي وأنا تعرّضت للاغتصاب وشوفت اللي محدش شافه"، ما دفع القاضي لرفض هذه التوكيلات، مؤكّدًا "هي وكيلة عن نفسها".

تأجيل القضية إلى يناير 2020

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، الأحد الماضي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.