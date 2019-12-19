قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه واثق من براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ خلال المحاكمة، وذلك عقب تصويت مجلس النواب على اتهامه بعرقلة الكونجرس واستغلال سلطته.

وأضاف في بيان له عن طريق المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، "صادف اليوم تتويجا لواحدة من أكثر الأحداث السياسية المشينة في تاريخ أمتنا، دون الحصول على صوت واحد من الجمهوريين، ودون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفة، مرر الديمقراطيون بندي المساءلة ضد الرئيس من خلال المجلس"، وفقًا لسبوتينك.

وتابعت، أن "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي تم تجاهلها كلها في إجراءات مجلس النواب، إنه مستعد للخطوات التالية وواثق من أنه سيتم تبرئته تماما".

وقرر مجلس النواب الأمريكي، إحالة رئيس البلاد دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة، اليوم.

وصوت أغلبية النواب داخل المجلس على القرار، حيث جاء القرار بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا.

وجاء تصويت مجلس النواب على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.