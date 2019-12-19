وصف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، جلسات منتدى شباب العالم بالمثيرة، وذلك خلال لقاء خاص على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال الفقي إنه استمع لآراء عدد كبير من شباب العالم، وحضر عدد من الجلسات المهمة التي شارك فيها مجموعة من الأجانب، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منصة لإعلان مواقف مصر في قضايا مختلفة دون تنظير وذلك بفضل البساطة التي تميز بها الرئيس السيسي في حديثه.

وأوضح الفقي أن المنتدى إعلاء لقيمة مدينة شرم الشيخ السياحية وتبعث برسائل للسياح في الخارج عن شرم الشيخ التي احتضنت 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الفقي أن منتدى شباب العالم أصبح موجودا الآن على جدول المنتديات العالمية الكبرى وأصبح جاذبا للشباب بشكل كبير، معتبرًا أن المنتدى دعوة للسياح لزيارة مصر كلها وليس شرم الشيخ فقط.